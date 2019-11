Odbornice na etiketu a gastronomii Eva Filipová radí v knize, jak na vrásky i na lásky

Novou knihu, kterou jako svou výtvarnou prvotinu ilustrovala Lucie Gelemová, slavnostně pokřtila ve smíchovském "andělském" hotelu se svými přáteli - herečkou Janou Švandovou, hereckým párem Evou Hruškovou a Janem Přeučilem, Janem Rosákem či Felixem Slováčkem. A také herečkou Bárou Štěpánovou, která večerem provázela.

„Už nejsem tak naivní, abych si myslela, že mě všichni musí milovat. Dnes vím, že chci být jen s těmi, kterým na mně zále­ží, co mě opravdu chtějí vidět a těší se na mě,“ říká a také píše ve své nové knize Neřeš vrásky, hýčkej lásky Eva Filipová.

„Když mne Eva Filipová oslovila, abych vytvořila ilustrace, s chutí jsem to přijala. Je to sice dílko o umění stárnout, ale zase se to nesmí moc přehánět. A není to jen čtení pro dámy, určitě i pánové si něco pro sebe najdou," řekla výtvarnice Lucie Gelemová.

Odbornice na etiketu a gast­ronomii, která vydala několik ku­chařek a také byla porotkyní v TV soutěži Na nože!, cílí novou publikací hlavně na ženy ve věku čtyřicet plus.

„Už mám nějak dost kultu mládí, podle kterého musí člověk být stálé štíhlý, krásný a vypadat úžas­ně. Knížka je o tom, jak si bez ohledu na svůj věk užít každý den,“ říká žena, která miluje cestování, dobré jídlo, golf a hlavně dobré lidi kolem sebe.

A vlastně je i takovou „psycholožkou“ pro všechny, kteří by do normální ordinace nepřišli, protože se stydí nebo bojí. „Řada mých přátel se mi svěřuje a já samozřejmě s nimi jejich bolístky řeším, jako každá správná kamarádka. Nicméně právě je to o tom, abychom neřešily nesmysly a užívali si života a řešili to, co je důležité. Život je tak strašně krátký a zároveň krásný. A co je důležité, nesmyslné vztahy taky pusťte z hlavy,“ radí Filipová.

Mezi autorčiny lásky patří Řím, Vídeň, Benátky. „V Římě chodím na kávu za jedno euro, v malinké restauraci si dávám svoje oblíbené dršťky na rajčatech, v knize je tak i spousta receptů, které mám ráda. Jsou jednoduché a z běžně dostupných potravin. Jíst se má chytře, jde o naše zdraví, to podpoří i pohyb. Důležité je také držení těla, způsob, jakým se pohybujete. Úspěšní lidé chodí svižně,“ podotkla Eva Filipová.

„Mě se paní Eva velmi líbí v tom, že je půvabná, laskavá, přitom velmi vzdělaná, sečtělá, zcestovalá a profesionálka každým coulem. Velmi sympatické je mi i to, že hovoří o pohybu, což je moje celoživotní láska. Zastávám názor, že ´život je pohyb, pohyb je život´," doplnil i jeden z hostů křtu herec Jan Přeučil.

„Všechno musí vycházet z opravdovosti. Ono se něco naučit je jedna věc, ale musí to ve vás být. A pak – nic se nesmí přehánět. Věci by měly být tak nějak přirozené, nemělo by se tlačit na pilu. Hlavně chci, aby si čtenář mé nové knihy odnesl dobrou náladu, a aby ho pozitivně nabila,“ řekla dáma každým coulem, na závěr dodala jeden citát od Johna Lennona, který má ve své knížce: „Jediný prostředek, jak život snést je - považovat ho za krásný.“