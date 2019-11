Nový informační systém zkvalitní komunikaci mezi zdravotnickými záchranáři a nemocnicemi

„Nový systém nám pomůže vyřešit mnoho záležitostí, které nás tížily. Kromě jiného i to, že nyní již budeme moci komunikovat také s hluchoněmými pacienty. Chtěl bych proto poděkovat Radě Zlínského kraje, že nám umožnila tento projekt realizovat, a dále také mým spolupracovníkům, nemocnicím a dodavatelským firmám, bez nichž by nebylo možné dotáhnout projekt do funkčního stavu,“ doplnil Josef Valenta, ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.