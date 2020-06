Novinářská cena zná jména nominovaných, letos jich je rekordní počet, přes pět set

„Novinářská cena není samozřejmě jenom o celostátních médiích, ale své nezastupitelné místo v ní mají i regionální novináři. Nejvíce nominací do kategorie regionální žurnalistiky nám v posledních letech přichází z Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje,” komentuje vývoj Novinářské ceny koordinátor projektu Michael Adamec.

„Jsou to právě velmi často novináři z regionálních médií, kteří se věnují investigativní žurnalistice, a to navzdory nebezpečí, které se s tím pojí. Je potřeba tuto jejich odvahu oceňovat a v rámci novinářské obce je co nejvíce podporovat,” dodal.