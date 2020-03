Nově zrekonstruovaná baseballová hřiště v Hluboké pokřtí All Star Game

„Poprvé v historii zde přivítáme mužskou baseballovou reprezentaci, která sehraje All Star Game proti výběru extraligy. Zároveň ve stejném termínu bude probíhat Český baseballový pohár 11tiletých hráčů. Odhadujeme, že na čtveřici zmodernizovaných hřišť se setká najednou okolo 400 hráčů různých věkových kategorií. Bude to skutečný svátek baseballu v městském sportovně relaxačním areálu,“ uvedl předseda Baseball and Softball Clubu Hluboká nad Vltavou David Šťastný.