Nemocnice Zlínského kraje zavádějí společná opatření, připravují se na riziko výskytu koronaviru

„Od soboty zajistíme zdravotnickou službu, která bude v případě potřeby jezdit k odběrům do terénu, tedy do domácností pacientů, u nichž o odběru rozhodnou krajští hygienici. Zdravotní sestry, které na místo odběru dopraví zdravotnická záchranná služba, budou náležitě proškoleny a vybaveny ochrannými pomůckami a odběrovým materiálem. Zajistíme i centrální svoz odebraných vzorků k otestování do laboratoře Státního zdravotního do laboratoře Státního zdravotního ústavu v Ostravě,“ popsal společný postup nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.