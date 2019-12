Nejen papírové Vánoce se již posedmé uskutečnily v Habartově

Praxe ukázala, že se nejspíš jednalo o krok správným směrem. Na vyrábění se předem přihlásilo něco okolo padesáti zájemců, přičemž někteří nakonec vinou probíhající vlny nemocí nemohli bohužel dorazit. Přesto si asi čtyři desítky dětí a několik rodičů našlo na dvě hodiny cestu do místností domu dětí.

Tam na ně čekalo sice o něco méně stanovišť, než bývali zvyklí v prostorách kulturního střediska, ale za to se jednalo o stanoviště promyšlenější a propracovanější a některé z výtvorů se s přehledem daly využít jako krásné malé vánoční dárky.

Při vstupu do budovy všichni příchozí obdrželi přáníčka a také igelitovou tašku s logem DDM, která sloužila pro uchovávání jednotlivých výrobků.

Během dvou hodin, které byly akci vyměřeny, mohl každý příchozí pohodlně stihnout vše, co bylo k dispozici. Takže ti nejpilnější a nejšikovnější si odnášeli celkem slušnou porci originálních výtvorů, jimiž mohou obdarovat své blízké.

Celá akce probíhala v naprosto poklidné atmosféře, k níž přispívaly i tlumeně hrající adventní písně a koledy. Všichni se usmívali a bylo více než zřejmé, že všem příchozím se akce trefila do noty. Za to tedy patří poděkování zaměstnankyním Domu dětí a mládeže v Habartově a také partě dobrovolníků, bez jejich přičinění by se neuskutečnilo zhola nic.