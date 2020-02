(Ne)Vstoupíš dvakrát do stejné řeky

Skutečností zůstává, že o to pokusil v knižní podobě Vladislav Kučík svým románem Chalupáři - Nová generace. Jak při nedávném křtu prozradil ředitel nakladatelství Olympia, které knihu vydalo, Karel Hejna: „Ten nápad přinesl autor, který dlouho snil o tom, že natočí film a potom sepíše scénář do knižní podoby. Nakonec to dopadlo úplně obráceně a jako první spatřila světlo světa kniha.”

Recenzent si netroufne posoudit, zda, jak se to uvádí i v anotaci na zadní straně vazby, vznikne z knihy scénář k novému televiznímu seriálu. A už vůbec si nedovolí odhadovat, byl-li by takový seriál úspěšný. K tomu nestačí jen a pouze dobrá literární předloha a kvalitní scénář, Ale, samozřejmě i kromě mnoha dalších věci, především perfektní herecké obsazení. V porovnání s tím z konce let sedmdesátých minulého století je to jako v tom vtipu, v němž trpaslík s rozsvícenou lucernou hledá v pravé poledne na náměstí slušného politika...