Na zámku ve Zlíně otevírají zájmové kroužky pro děti

Pět nových zajímavých zájmových kroužků pod názvem Zámecké kroužky otevírá pro děti v centru Zlína společnost Zlínský zámek. Kroužky jsou určeny pro děti od 6 do 14 let, které chtějí svůj čas využít smysluplně a něco nového se naučit.

Kroužky budou probíhat jednou týdně v odpoledních hodinách, a to od 3. února do 26. června (kromě období jarních prázdnin) přímo v budově zámku ve 3. podlaží. Kurzovné činí 1700 Kč. Slevu na 1500 Kč je možné získat při platbě do 31. ledna, v případě zapsání dvou dětí do jednoho kroužku nebo při zapsání jednoho dítěte do dvou kroužků.