Na "fejsbuky" se spolehnout nedá, zaznělo od chvilkařů v Čisté u Rakovníka

Jedna z účastnic přilepila k černobílým plakátkům čtvrtky popsané barevnou fixou. „Řekl to manžel, ale hůř. To víš, občanská angažovanost je pilířem demokracie,“ podotkla, když předala k připevnění listy s hláškami, z nichž nejvýrazněji napsaná byla „Kdy už potáhnete k čertu?“. Přidala ještě dotaz „Proč ignorujete opoziční poslance (ODS, TOP 09, Piráti) a přivlastňujete si jejich návrhy? A do třetice „Proč Andrej Babiš vystupuje proti EU a NATO místo toho, aby vysvětloval, jaké výhody pro nás členství v těchto organizacích má?“