Mníšecký zámek zve o víkendu na bohatý výběr prohlídek pro děti i pro dospělé

V sobotu si mohou vybrat mezi Vánoční nebo Podvečerní prohlídkou. Na co se lze těšit? Při Vánoční prohlídce si přímo v prostorách zámku ozdobí stromeček, zkusí hodit střevíčkem nebo pustit ořechovou lodičku. Navíc dostanou drahocenné rady. Jak si třeba zajistit, aby vás v příštím roce měli všichni rádi?

V neděli jsou na programu prohlídky s oblíbenou královnou Elsou nebo Z pohádky do pohádky. Elsa bude s dětmi hledat svého kamaráda Olafa a pozve je i do Kouzelného sklepení s pohádkovými bytostmi. A při prohlídce Z pohádky do pohádky se v pohádce ocitnou děti úplně. Potkají draka, Popelku nebo trpaslíky. Na prohlídky se doporučuje rezervace.