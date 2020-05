Mateřské školy ve Zlíně se otevřou 18. května

Při cestě do školy a ze školy zakrýt ústa a nos ochrannými prostředky; dodržovat odstup 2 metry; minimalizovat velké shromažďování osob před školou; po přezutí a převlečení si důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem; nevodit do MŠ děti s příznaky covid-19; důkladně si mýt ruce před zahájením stravování (děti si sami jídlo a pití nenabírají

a neberou si ani sami příbory; při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce následující prohlášení: a) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, b) písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění; pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.