Leština ožila maskami

Po 23. hodině přišlo na řadu vystoupení barových tanečnic, To už celý sál burácel smíchy. Mužská část souboru se vžila do prvorepublikových barů a předvedla velice sugestivní vystoupení. Hudba, červená světla, mlha a hlavně taneční pohyby „barových tanečnic“ nenechaly jediného člověka v sále bez úsměvu. Zkrátka vystoupení s názvem „Ženy v černém“ sklidilo úspěch.

O půlnoci bylo losování tomboly. Poděkování patří všem sponzorům a partnerům plesu. Členové souboru zakončili ples tradičním pochováváním basy. Více než 200 lidí v sále, z toho dobrá polovina lidí v maskách si večer užila. „Skvělá zábava, dobrá muzika, uvolnění, výborné jídlo, úžasné fotky z fotokoutku, no a samozřejmě nádherné masky. Toto tady chybělo. Už se těšíme na další ročník,” svěřila se návštěvnice plesu Radka Linhartová, která byla v masce Vochomůrky.

A jak hodnotí akci organizátoři? S úsměvem sobě vlastním umělecká vedoucí a choreografka souboru Veronika Kochwasserová řekla: „Myslíme si, že se akce velmi vydařila. Máme skvělou partu, která umí věnovat spoustu času a energie k tomu, aby pobavila lidi. Byli jsme překvapeni, kolik lidí přišlo napoprvé v maskách. Ohromně nás to nakoplo do další práce. Už teď můžeme lidem říci, že příští rok plánujeme tento ples na 13. února, a že se mají opět na co těšit. Nápadů máme hodně“.