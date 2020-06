Lehce nás zamrazil Koronavir, ale to doženeme, říká hudební skladatel Tomáš Kympl

U mě je to v pohodě téměř pořád. Samozřejmě, že jsou také dny, kdy mě nepozdraví ani klika od záchodu, ale to zná asi každý. Důležité je špatnou náladu nechat odeznít a nevěnovat jí moc pozornosti. Je to jen hra mysli a té se líbí, když nás vtáhne do svých sítí. Skladatelská práce je sice dost osamělá, ale současně i různorodá a kreativní, a tak mi umožňuje realizovat svůj vnitřní svět skrze fantazii a hudbu. Teď, po uvolnění, je však nepochybně příjemné se znovu setkávat s přáteli a jít naproti novým začátkům i výzvám.