Ledové sochy na Pustevnách se představí o víkendu

Vydáte-li se v lednu na Pustevny, budete okouzleni nejen krásami Beskyd, ale také ledovými a sněhovými sochami. Od 11. do 26. ledna 2020 budou na Pustevnách k vidění výtvory umělců z celé ČR.

Ledové sochy budou návštěvníkům Pusteven přístupny i mimo víkendy, kdy je vstupné zdarma. Víkendové vstupné do obou stanů činí 50 Kč, děti do 10 let mají vstup volný.