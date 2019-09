Landart budoucích architektů

Organizace kurzu je založena na několikadenním soustředění na dané dílo. Studenti jsou na začátku seznámeni s uměleckým směrem 60. let zvaným Landart, a dalším tzv. „site specific“ uměním, vznikajícím ve volné přírodě a krajině obydlené lidmi. Pod vedením pedagoga přímo v terénu vytvoří dílo prostorového charakteru, sochu, instalaci nebo jiný reálný zásah do krajiny, a to buď samostatně, nebo v kolektivu.