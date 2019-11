Labutí jezero v provedení moskevského baletního souboru se představí i v Praze

Jednoduchost děje a vzrušující interpretace lásky Odetty a Siegfrieda jako symbolu síly lásky, jsou doprovázeny vysoce emotivními tanečními sestavami, znázorňujícími duševní zážitky hrdinů. Okouzlující valčík, hrdé rytmy polonézy, ohnivý španělský tanec a temperamentní čardáš diváka hypnotizují a uvedenou do kouzelné nálady.

Mimořádnou předností je hudba, která nadchne svojí krásou a jemností melodií. Od prvního do posledního taktu je děj spojován do jednotného obsahu. Dívky zakleté do labutí, zlý duch a city, které překonají hranu života a smrti, neměnně vzrušují diváky na celém světě.