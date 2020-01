Krnov bude pokračovat v rozmísťování kontejnerů na bioodpad

Svoz kontejnerů by měl začít na přelomu března a dubna, to podle počasí, a až do podzimu bude prováděn v pravidelném intervalu každých čtrnáct dní vždy v lichém týdnu. Stejně jako dosud bude obsah popelnic končit u odborné firmy Elio Slezsko, a.s., v Holasovicích, která je dlouholetým partnerem města v oblasti odpadů.