Krevní testy dostupné za několik minut. V Olomouci se představil prototyp nové přenosné laboratoře

Podle izraelských odborníků je tradiční způsob poskytování zdravotní péče vystaven řadě tlaků. Populace stárne, lidé očekávají okamžitou a nejmodernější péči. Na druhé straně rychle roste rozsah potřebných medicínských znalostí a neexistuje způsob, jak do budoucna zajistit dostatek lékařů, kteří by uspokojili poptávku. Moderní pacient chce rychlou zdravotní péči.

Jednou z oblastí, které byly na konferenci řešeny, se staly nové diagnostické nástroje. Česká společnost Tesco SW na akci představila software pro určení různých onemocnění mozku od Parkinsona po depresi. Dle slov Romany Skála-Rosenbaum, která pomáhá v českém prostředí šířit povědomí o Parkinsonově nemoci, díky novému softwaru stoupne procentuální úspěšnost správné diagnostiky choroby. To přinese snížení nákladů na léčbu a podepíše se to i pod psychickým stavem pacientů, kteří při špatné diagnostice často žijí v nejistotě.

Izraelská společnost EfA Technologies představila prototyp ruční laboratoře pro rychlé vyhodnocení krevního obrazu. „Naším cílem je umožnit rychlou diagnostiku zdravotního stavu pacienta například i obvodním lékařům. Ti nebudou muset posílat pacienty do velkých zdravotnických center, kde vyhodnocení výsledků trvá řádově i několik dní či týdnů,“ zmiňuje Yoel Ezra ze společnosti EfA.

Česká republika v oblasti digitalizace zdravotnictví oproti Izraeli zaostává několik desítek let. Ministerstvo zdravotnictví má podle dřívějších vyjádření předložit návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví do konce roku. Jeho přijetí by mělo umožnit rozvoj digitálních inovací a efektivní řízení zdravotní péče.