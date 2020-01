Kovozoo zve na unikátní minigolfové hřiště, jamky navrhlo devět výtvarníků

Zadání pro výtvarníky bylo jednoduché - vytvořit minigolfovou jamku, která musí jít zahrát a musí být neobyčejná. Každý z autorů svou jamku zpracoval podle originálního výtvarného návrhu, takže budou návštěvníkům při honičce za co nejlepším výsledkem oči přecházet. Do projektu se zapojili výtvarníci Marie Hlad, Jakub Grec, Jan Hrubeš, Petr Popelka a Pavel Bartoš, Lukáš Urbanec, Richard Fischer, Lukáš Kalivoda a Karey Rawitscher.

Minigolfové hřiště bude v Kovozoo otevřeno každý den, až do 15. března. Od pondělí do pátku od 10:00 do 17:00 hodin a o víkendu od 10:00 do 18:00 hodin. Školní skupiny si mohou prohlídku objednat v dopoledních hodinách již od 8:00 hodin. Není totiž nic lepšího, než se učit fyziku na minigolfu. Nevěříte? Vždyť snaha dostat míček do jamky přece není nic jiného, než zapojení fyzikálních zákonů v praxi a to navíc velice zábavnou formou.