Knihovna Kroměřížska opraví suterén, který zaplavoval přívalový déšť

„V případě přívalových dešťů, které se dají očekávat zvlášť v letním období, by skutečně mohlo dojít k situaci, že stávající a již zastaralé technické zařízení v suterénu knihovny nezvládne odvést přebytečnou vodu do kanalizace a dojde k zatopení části sklepních prostor ze strany Kollárovy ulice, kde je vjezd do podzemní garáže, ale i ze strany ulice Vrchlického,“ popsala místostarostka Daniela Hebnarová.