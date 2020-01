Klatovské Vlastivědné muzeum láká na unikátní výstavu nejstarších betlémů ze svých sbírek

V následujících letech nebyly přírůstky betlémů nijak hojné. Přesto se podařilo do konce 30. let 20. století v průběhu let vytvořit rozmanitou kolekci betlémů, která je průřezem tvorby místních betlémářů, doplněnou do 90. let 20. století sporadicky vydávanými papírovými vystřihovacími betlémy.