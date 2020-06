Jak se žilo v Chudenicích se dozvíte v knize nejstarší tamní rodačky Anny Horákové

Kniha „Chudenice tak, jak je znám já" je publikací plnou vzpomínek nejstarší chudenické rodačky Anny Horákové, která letos v květnu oslavila krásné 99. narozeniny. Sepsal je a k vydání připravil kastelán Starého czerninského zámku – Muzea Josefa Dobrovského v Chudenicích Ludvík Pouza. Ten je znám především jako novinář a autor řady divadelních her. Teď se pustil do žánru biografie a slaví úspěch.

„S paní Horákovou se znám řadu let. Loni jsem ji přemluvil k tomu, že společně napíšeme knížku jejích vzpomínek na Chudenice. Anna Horáková souhlasila a převyprávěla mi celý svůj život. Jsem za to rád. Anna Horáková vždy milovala rodiče, rodné Chudenice, zdejší kraj pod Bolfánkem. Nikdy nezapomněla na odkaz svých předků. Je propagátorkou životních osudů kněze Josefa Dobrovského, který v Chudenicích pobýval posledních jedenáct let svého života u hraběte Czernina. S Czerniny ve svém srdci prožila Anna Horáková téměř osmdesát let svého života. A právě ze své lásky k milovaným Chudenicím se Anna Horáková vyznává ve svých vzpomínkách, které se podařilo společnými silami zapsat a zachovat pro generace příští," popisuje obsah knihy Ludvík Pouza.

Anna Horáková je patriot tělem i duší. Člověk, který se celý život zajímá o dění ve své obci. A z každé novoty se upřímně raduje. „Na stránkách knihy nás zavede do své rodiny, povypráví o svém dětství i mládí v Praze a představí nám Chudenice tak, jak je pamatuje ona. Vydáme se například s procesím do polí a luk, procházkou k „obrázku" i do rozkvetlých voňavých luk plných pampelišek... Tak pomyslně zavřete oči, přeneste se do starých časů a pojďte vzpomínat společně s ní... Na to, co bylo, a už nikdy nebude," dodal autor publikace.

Kniha vznikala téměř třičtvrtě roku, než spatřila světlo světa. Během tří dnů byla ale vyprodaná a tak se nyní čeká na dotisk. Ten bude k mání na pokladně Starého czerninského zámku nebo na Úřadě Městyse Chudenice opět na konci příštího týdne.

„Byla to velmi milá práce. Bylo mi velikou ctí být s paní Horákovou a naslouchat jejímu vzpomínání. Vždyť se sama potkala například s Karlem Hašlerem a jako malé děvče si zahrála ve filmu Za ranních červánků, který se v Chudenicích v roce 1934 natáčel. Cvičila v Sokole a hrála ochotnické divadlo. Celý život se scházela s šlechtickou rodinou Czerninů z Chudenic a osobně se přátelila s komtesou Terezií, se kterou prožila spousty krásných i smutných událostí. V knize jsou však i místa, při kterých vám doslova mrazí. To, když Anna Horáková popisuje například události roku 1945", pokračuje autor.

Ludvík Pouza přiznává, že sepsat vzpomínky člověka, který toho tolik prožil, bylo nelehké. „Paní Horáková je veliký pamětník. Je to člověk, který vždy, když se potřebovalo něco vědět z historie Chudenic, poradila. Věděl jsem, že na co se při sepisování nezeptám, už se nikdo nedozví. Měl jsem tedy neustále na paměti, že kniha musí být co nejvíce autentická a přesná. Že s údaji v ní budeme všichni pracovat i v budoucnosti. Tak snad se mi to povedlo," dodává.