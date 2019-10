Jak se Pavel Opočenský dostal od pilníčku na šperky přes majzlík až k pastelkám

Jaký vztah máte ke Galerii Klatovy/Klenová?

S paní ředitelkou Hanou Kristovou mám skvělou zkušenost, takže pro mě to byla pocta, že mně nabídla výstavu. Když jsem měl tuhle kreslířskou sérii hotovou, vystavil jsem ji měsíc poté, co jsem ji uzavřel, v Praze (Galerie Villa Pellé). A s paní Kristovou, která se přijela na výstavu podívat, jsme se poměrně rychle domluvili, že by ji chtěla vystavit také na Klenové. To bylo v říjnu 2017. Byla jen otázka, který rok se uskuteční.

Jak jste se vy, sochař a šperkař, dostal k pastelkám?

Po pastelkách jsem sáhnul, když mi tehdejší přítelkyně malířka řekla - ženy jsou pro mne vždy takové múzy -, že moje pracovní kresby se jí hrozně líbí, a že si je jistá, že kdybych to pojmul jako volnou tvorbu, nejen jako skici ke šperkům a sochám, že by to mohlo být skvělé. Já jí nevěřil. A protože mě tím obtěžovala až moc často, jednoho dne jsem si vzal do ruky tužku a 70cm čtvrtku a řekl jsem, že na té první čtvrtce jí dokážu, že to nebude fungovat. Myslel jsem si, že už budu mít od ní pokoj. Stal se pravý opak. Mě to zaujalo natolik, že jsem pak vydržel tři roky kreslit!

Jak byste svou výstavu představil?

Jde o cyklus, který vznikal v letech 2014 - 2017 a obsahuje zhruba sto kreseb o velikosti 100 x 70 cm, z nichž většinu je na Klenové možné vidět. S kurátorem Radkem Wohlmuthem jsme výstavu rozdělili do tří částí, které na sebe navazují. První tvoří nejpočetnější a trochu fyzikální Nucleus. Další je erotická Olympia. Závěr výstavy je věnován Evoluci zaměřené na přírodní organickou sféru.

Můžete blíže popsat jednotlivé části?

První série mých kreseb začala geometrickými obrazci. Záhy jsem si uvědomil, že mne zajímá bod, z kterého něco vychází do všech stran. Když jsem přemýšlel, co to symbolizuje, došel jsem k jádru. Při druhé sérii už jsem z geometrických tvarů pociťoval únavu a řekl jsem si: Zkusím do té geometrie vpašovat trochu erotiky. Tak jsem tam udělal erotický motiv (penis), takže místo jádra tam najednou bylo něco úplně jiné a z toho vznikla série Olympia. Když jsem tvar penisu prodloužil, uvědomil jsem si, že to je had a vzpomněl si, že královna Olympia byla podezřelá z toho, že obcuje s hady. Začal jsem si představovat, jak to s těmi hady dělala, a z toho vznikly další kousky. Třetí cyklus jsem nazval Evoluce.

Jste na Klenové poprvé?

Úplně poprvé jsem na tomto krásném zámku byl se svou tehdejší pološílenou přítelkyní, která byla fantastická tanečnice a já s ní prožil obrovský milostný román. To máme nějakých třicet let zpátky a ona tady tančila na nějaké výstavě. Už tehdy jsem pochopil, že tento zámek je mi blízký a že bych tady rád jednou vystavoval. A stalo se.

Moje minulá výstava byla v roce 2011 v Klatovech v kostele sv. Vavřince a ta už byla pod taktovkou paní ředitelky Kristové. Když jsme do kostela rvali ty moje šutry, trnul jsem hrůzou, že se propadnou do sklepení, ale nestalo se tak. Takže mám na Klatovy i Klenovou moc hezké vzpomínky.