Hravě i vážně s Martinů. Poličské muzeum našlo 11 způsobů, jak přiblížit slavného skladatele dětem

Letos si připomínáme 60 let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších skladatelů a klasiků hudby 20. století, Bohuslava Martinů (1890 – 1959). V roce 2020 uplyne 130 let od jeho narození.

„S edukačními projekty máme bohaté zkušenosti, neboť je dlouhodobě připravujeme k výstavám a expozicím pro různé věkové a cílové skupiny. Programy o Martinů byly pojaty zcela odlišně. Mají formát interaktivních hudebních pořadů, které jsou rozděleny do více vzájemně provázaných částí a to teoretické, hudebně-poslechové a pohybově-dramatické. Prakticky to znamená, že jsou do nich zařazeny různorodé aktivity, např. poslech vybraných ukázek z tvorby skladatele, doprovodná hra na rytmické a melodické hudební nástroje, hudební charakteristika postav, práce s ruchy a nehudebními zvuky, pohybové ztvárnění příběhu za použití rekvizit, taneční etudy apod.,“ uvedla ředitelka muzea Mgr. Pavla Juklová.