Herci Slováckého divadla telefonují seniorům

„Uvědomili jsme si, jak někteří senioři potřebují úplně obyčejný rozhovor. Aby se někdo zajímal o to, co dělají, co mají rádi nebo i o to, čeho se třeba obávají,“ uvedl ředitel divadla Michal Zetel s tím, že takové rozhovory teď se seniory vedou sami herci. „Mají empatii a mnozí mají také starší rodiče, tak vědí, jak je to důležité.“