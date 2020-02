Gymnázium v Bílovci navštěvují i dvouleté děti

Doplnila, že stravování je zajištěno prostřednictvím Bílovecké nemocnice. „Naše dětská skupina je otevřena od pondělí do pátku od sedmi do šestnácti hodin. Děti si zvykají na odloučení z domácího prostředí a následný přechod do mateřské školy díky tomu pro ně a vlastně ani pro jejich rodiče nebude tak stresující. Počet dětí se každý den mění, ale kapacita dvanácti registrovaných je plně využita až do června. U nás funguje docházkový systém, kdy po vyplnění všech potřebných dokumentů a podepsání smlouvy dostanou rodiče přístupový link, kde mohou dítko sami přihlásit a odhlásit dle aktuální situace. Popřípadě se zapsat na tzv. čekací listinu, aby nemuseli každý den hlídat volnou kapacitu,“ vysvětlila Lucie Vaňková a dodala, že cílem projektu finančně zaštítěného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR je podpořit poskytovatele dětských skupin, zvýšit povědomí o této službě a nastavit systém kvality.