Galerie výtvarného umění Ostrava vyhlásila soutěž pro profesionální i amatérské hudebníky

Vítězové získají celoroční vstupenku do galerie a novou exkluzivní publikaci české umělkyně Kateřiny Šedé, která v GVUO vystavovala do letošního března.

Soutěž je určená pro věkovou kategorii do třiceti let a od třiceti let. Audionahrávky spolu s označením kategorie, do které se soutěžící hlásí, je třeba zaslat na adresu: stankova@gvuo.cz do 31. května 2020. Výsledky budou vyhlášeny na konci června.