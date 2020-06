Galerie Klatovy / Klenová připravila dernisáž výstavy fotografa Ivana Rupeše Nedokončené příběhy

Nejstarší obyvatelka obce, teta Leona, si nepamatuje, jak je stará. Její rodný list se ztratil, když obec prchala před japonskou invazí v roce 1942. Je jí určitě přes devadesát. Nikdy nechodila do školy, nikdy se nevdala, nikdy prý nebyla nemocná a v životě prý nevzala do úst „žádnou chemii" z lékárny. Se zrakem a sluchem už to není, co bývalo, ale teta Leona pořád pomáhá s péčí o děti z celého okolí. Místní jí říkají svatá Leona.