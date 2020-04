Frýdek-Místek vlastními silami zajistil pro občany dezinfekci na ruce

„Dnes chtějí na všem vydělávat nejrůznější překupníci, ale my chceme, aby naši občané na nich nebyli závislí a mohli si za přijatelnou cenu koupit kvalitní produkt. Zkrátili jsme řetězec od výrobce, spojili jsme síly městských firem a je to jak v té pohádce – ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc. Výsledkem je kvalitní produkt za moc dobrou cenu,“ pochvaluje si primátor Michal Pobucký a odkazuje na městskou Frýdeckou skládku, která dokázala zajistit AntiCovid – tekutou látku na dezinfekci rukou přímo od výrobce z chemičky.

„Technické služby jsou připraveny zajistit u automatů případné zastřešení. Chceme je u škol, protože jsou většinou na sídlištích a my chceme dezinfekci co nejrychleji dodat všem občanům. Automaty budou pod dohledem, kamery by měly nahrávat případné nenechavce či vandaly. Místa bude pravidelně kontrolovat městská policie, takže varuji nějaké chytráky, kteří by chtěli dezinfekci dále přeprodávat. To jim neprojde,“ upozornil primátor.