Frýdek-Místek přidává v MHD další autobusové spoje

Město bylo v minulých dnech nuceno omezit MHD, protože dopravce (ČSAD Frýdek-Místek) neměl dostatek řidičů, kteří by zabezpečili provoz všech linek a spojů.

Po omezení MHD ale došlo k úpravám a k rozšíření spojů. Město reagovalo na podněty a připomínky občanů a po dohodě s dopravcem, společností ČSAD Frýdek-Místek, přidalo spoje, které by v největší možné míře v tomto stavu nouze, zajistily svoz a odvoz lidí do práce. Pro lepší orientaci byly s platností od 26. března vydány výlukové jízdní řády.

„Nově jsou výlukové jízdní řády doplněny o další spoje, a to do Paskova, Staříče a Řepišť. Platit začnou do středy 1. dubna,” řekl náměstek primátora Karel Deutscher.