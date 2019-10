Frýdek-Místek otevřel unikátní skatepark

Skatepark je určen pro jízdu na skateboardu, kolečkových bruslích, koloběžce a BMX kole s plastovými koncovkami na řídítkách a plastovými pegy. V provozu bude po celý rok - v březnu od 7 do 18 hodin, od dubna do konce října do 20 hodin, v listopadu do 18 hodin a od prosince do února od 8 do 16 hodin. V případě deště a mokrých překážek, sněhu a ledu bude uzavřen. V areálu bude platit návštěvní řád, který vychází z doporučení a zkušeností s provozováním obdobných sportovišť.