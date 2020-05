Expozice Karla Kryla v Kroměříži bude otevřena od 12. května, opět nabídne prostor plný emocí

Návštěvníci se tak mohou nechat unést unikátní emocionální podívanou, doplněnou tvorbou slavného kroměřížského rodáka. Současně by měli dbát na zvýšenou osobní hygienu, respektovat pokyny a doporučení personálu, dodržovat odstupy a neustále si chránit nos a ústa rouškou.

Návštěvníci nenajdou v žádném případě vitríny s muzejními artefakty ani Krylovy osobní předměty či jiné relikvie. Naopak expozice vás přímo vtáhne do Krylových myšlenek, jejím hlavním smyslem je vyvolat v návštěvnících pocity, prožitky a emoce.

Zatímco od listopadu 2017 je v expozici k vidění i malá výstava s nosiči Karla Kryla a Marty Kubišové, které zapůjčila společnost Supraphon, od loňského září je instalována další malá výstavka připomínající - písmem i obrazem - pět let trvání expozice.

Expozice Karla Kryla bude otevřena vždy úterý - neděle, a to vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.