Dvanáct nových přístrojů zajistí bezpečný spánek novorozenců v Nemocnici Přerov

„Monitor dechu je umístěný pod matrací dítěte, aby v případě, že dojde dechové zástavě delší než 20 vteřin nebo při snížení dechové frekvence pod 10 dechů za minutu okamžitě spustil alarm, který přivolá pomoc zdravotnického personálu nebo rodiče. Maminky by měly pro jistotu monitory v domácím prostředí používat zhruba do 6 měsíců až jednoho roku věku dítěte, kdy 95 procent náhlých úmrtí v kojeneckém věku postihuje děti právě do 6 měsíců věku,“ radí MUDr. Jaroslav Bouchal, primář dětského a novorozeneckého oddělení Nemocnice Přerov.