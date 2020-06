Dvacetník od Mozarta z pozůstalosti nejslavnějšího rodáka Dobrušky se vrátil domů

Potomci nás oslovili prostřednictvím vedoucí muzea Pavly Skalické. I když e-mail dorazil do Dobrušky až na druhý pokus, šlo pak už vše velmi rychle. Během týdne jsme se domluvili a vyrazili do Frýdku-Místku. Byli jsme velmi natěšení, protože taková zpráva nepřichází každý den.

Věci, které se v rodině dědily z generace na generaci. Knihovní skříň s prosklenými dveřmi, dále čtyři skleněné poháry s broušenými motivy. Jsou na nich iniciály, ale ne Hekovy, takže budou předmětem dalšího zkoumání. A především stříbrnou minci, kterou popsal Hek ve svém životopise, a píše o ní také Alois Jirásek ve svém románu F. L. Věk. Měl by to být dar od Wolfganga Amadea Mozarta, když se spolu setkali v Praze. Jedná se o stříbrný dvacetikrejcar Josefa II. s letopočtem 1787 ražený ve Vídni. Podle dobových hodnot se jednalo přibližně o denní dělnickou mzdu, ale historická hodnota je pro nás těžko vyčíslitelná.

Hned druhý den poté, co jsme vzácný náklad přivezli do Dobrušky, jsme knihovnu instalovali do rodného domku F. V. Heka. Stala se součástí muzejní expozice. O způsobu vystavení pohárů a mince se zatím jedná. Určitě bude také zveřejněno, kdo věci městu věnoval. Darované předměty tak výrazně rozšíří věci z Hekovy pozůstalosti, neboť dosud se jednalo pouze o kupecké váhy „mořské panny“, známé i z televizního seriálu.