Důvěřujeme demokracii, institucím a sami sobě? Odpovědi budou hledat Broumovské diskuse

„Šestý ročník Broumovských diskusí se během dvou dní dotkne různých témat, soustředit se však bude především na Důvěru a porozumění. Diskutovat budeme mj. i tyto otázky: Je důvěra základním předpokladem demokracie? Jak lze rozvíjet institucionální důvěru? Jak míra důvěry ve společnosti ovlivňuje kvalitu života? Proč (ne)důvěřujeme evropským institucím? Co je překážkou většího porozumění mezi generacemi? Co můžeme pro vyšší míru důvěry ve společnosti udělat my sami – každý z nás? Co je základním předpokladem porozumění v sousedských vztazích a komunitě?“ uvedl Jan Školník, ředitel a zakladatel Agentury pro rozvoj Broumovska, která konferenci pořádá spolu se Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov.