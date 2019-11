Domov sv. Anežky v Týně nad Vltavou-Čihovicích oslavil své 20. narozeniny

„Anežka poskytuje zázemí pro několik našich občanů, kteří by se sami o sebe nedokázali bez pomoci postarat. Někteří zde pracují, někteří i bydlí. Je to zařízení nesmírně důležité pro celé Vltavotýnsko,“ konstatoval místostarosta Temelína Petr Macháček.

„Nikdy jsme neměli v úmyslu vybudovat velké centrum. Pouze jsme reagovali na potřeby v našem okolí, které však byly tak velké, že jsme postupně rozšiřovali rozsah našich služeb až do současné podoby. Naše myšlenka zasáhla i další a to především mladé lidi, takže rozvoj aktivit POMOCi dále pokračuje a to přesto, že ekonomika této činnosti příliš nepřeje,“ zdůraznil zakladatel statutární zástupce spolku POMOC Jiří Netík senior.