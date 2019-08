Dobrušská filmová klapka počtvrté. Klap!

Třídenní program – od 13. do 15. září – nabídne pestrou paletu filmů, besed a výstav. Zahájení již tradičně proběhne ve stylových prostorách sladovny rodinného pivovaru Rampušák, kde se v pátek 13. září uskuteční v 18 hodin vernisáž výstavy fotografií Josefa Vágnera – Sen safari z jeho cest do Afriky a za účasti dcery zakladatele zoo ve Dvoře Králové nad Labem Lenky Vágnerové. Exotické fotografie doplní dřevěné plastiky Petra Stančíka.

Poté se účastníci přesunou do sklepní pivovarské restaurace, která se pro tento večer promění v provizorní kinosál. Projekci záznamu představení Divadla Járy Cimrmana Akt doprovodí jistě zajímavými postřehy „z natáčení“ známý cimrmanolog Miloň Čepelka. Na závěr prvního dne je naplánováno promítání dokumentu Ivo Pavelka Sen Safari, který vznikal dlouhých sedm let.

Navíc je to už 50 let, co režisér František Filip začal natáčet stejnojmenný televizní seriál. „Máme to štěstí, že právě dramaturg naší filmové klapky Pavel Taussig napsal scénář k dokumentu Pokračování příště, který na klapce promítneme. Osobnost obrozence Heka přiblíží historik Jiří Mach a o historky z natáčení se podělí herečka a pedagožka Eva Vosková, Márinka ze slavného seriálu,“ sdělil Pavel Štěpán, hlavní pořadatel.