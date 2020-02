Do Klatov přijede Kateřina Cajthamlová známá coby rázná "doktorka Kateřina"

V letech 2006 – 2012 byla moderátorkou televizního pořadu Jste to, co jíte (seriál o hubnutí moderovala společně s dietologem Petrem Havlíčkem na TV Prima), v roce 2009 učinkovala v soutěžním seriálu o hubnutí Souboj v těžké váze, v roce 2014 učinkovala na ČT1 v talk show o zdraví a nemocích DoktorKA. V roce 2007 se umístila na 3. místě soutěže TýTý jako osobnost roku.

„Jsem lékařka-internistka, která pomáhá a radí každé čtvrteční dopoledne v pořadu Hubněte zdravě posluchačům Českého rozhlasu Region s udržováním či získáváním štíhlé linie. Do obecného povědomí jsem vzešla coby rázná "doktorka Kateřina" z televizní reality show Jste to, co jíte. 25 let jsem pracovala ve zdravotnictví, v letech 2001-2011 jako soukromá lékařka. V letech 2004 - 2009 jsem studovala systemickou terapii, v současnosti se věnuji již převážně jen přednáškové a popularizační činnosti, psaní knížek a psychoterapii,” řekla o sobě Kateřina Cajthamlová.