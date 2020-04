Děti v dětských domovech pomáhají šít roušky

Celkem pět domovů zřizovaných krajem si dalo společný cíl. Chtějí za týden vyrobit šest tisíc roušek, které pošlou školám určených pro péči o děti zdravotníků, hasičů a policistů, ale i do dalších míst, kde jsou roušky potřebné.

Renata Malinová, ředitelka Dětského domova Loreta ve Fulneku, informovala, že do šití roušek se zapojily čtyři pedagogické asistentky.

„Část roušek už dokonce roznesly do fulneckých lékáren, na policejní stanici nebo do domova důchodců. Děti pomáhají po skupinách, hlavně žehlí látky, špendlí záhyby a hotové roušky balí do tašek. Mají velkou radost, že jsou užitečné,” řekla Renata Malinová.