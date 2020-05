Děčínská zoo hlásí narození čtyřčat obřího hlodavce kapybary vodní

„Mláďata se mají čile k světu, matka se o ně vzorně stará a na jejich bezpečnost dohlížejí i ostatní členové stádečka. Naše zoo se věnuje chovu kapybar vodních už sedmadvacet Vloni to bylo dokonce rekordních 9 odchovů,“ sdělila mluvčí.

Kapybara vodní je výborným plavcem a dovede se i potápět. Tato „přerostlá morčata", jak jim lidé často říkají, pocházejí z tropických krajů Jižní Ameriky východně od And. Mohou dorůstat do hmotnosti až 80 kilogramů, délka těla se pohybuje v rozmezí od 1 do 1,3 metru a kohoutková výška na hranici 50 centimetrů.