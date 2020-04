COVID-19 na jihu Čech v pondělí 6. dubna: 1 nový případ, celkem 120 nemocných a tři uzdravení

„V úterý si připomeneme Světový den zdraví, který se slaví už sedmdesát let od roku 1950, kdy vznikla Světová zdravotnická organizace WHO. Snad ani nemusím prozrazovat, co bych si přála: Pro nás všechny pevné zdraví. Tak to prosím, i přes to letní počasí a nastávající Velikonoce ještě vydržme,“ dodala Kotrbová.

Mezi nemocnými je pět dětí ve věku do 14 let. Jedenáct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let. Jednadvacet v kategorii od 25 až 34 let, 21 v kategorii od 35 do 44 let, 18 v kategorii od 45 do 54 let a 17 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 27 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.