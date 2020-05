COVID-19 na jihu Čech 21. května: Jeden nový případ a tři nově uzdravení. Aktuálně pozitivních je 13

Mezi pozitivně testovanými v kraji je dosud kumulativně 10 dětí ve věku do 14 let. 16 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 30 v kategorii od 25 až 34 let, 28 v kategorii od 35 do 44 let, 27 v kategorii od 45 do 54 let a 31 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 39 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.