Co skrývá Hitlerovo doupě v poddolovaných Sovích horách?

V létě 1943 přijely do Walimi, vesničky na úpatí Sovích hor nedaleko Walbrzychu, vojenské náklaďáky v doprovodu limuzín vysokých důstojníků. S nimi přijeli i civilisté. Dlouho diskutovali nad mapami rozprostřenými na chladičích vozů. Důstojníci si dělali poznámky a prováděli do map nákresy. Za pár dní se na místě objevila auta, která přivezla dělníky z organizace Schleisiche Industriegemainschaft AG z Wroclawi.

Na jaře roku 1945 Němci viděli, že se blíží konec, a snažili se veškeré stopy zlikvidovat. To se týkalo i vězňů, kteří práce v podzemním pekle přežili. Pak ale přišel rozkaz z Berlína od někoho z vysoce postavených představitelů „říše“, snad od nejbližšího Hitlerova spolupracovníka A. Sperra. Okamžitě obnovit veškeré práce.

Z tábora Gross Rosen přijely transporty vězňů a začalo se znovu hloubit ve stěnách a betonovat. Bylo odvezeno všechno, z čeho by se dalo usoudit určení objektu. Němci chtěli po sobě zanechat zdání, že objekty neměly žádný strategický význam. 6. května přestaly veškeré práce, do povětří vyhodili vstupy. O dva dny později přišly první ruské jednotky. Ohromil je rozsah prací, tajemné betonové objekty, zamaskované v okolních lesích i budova, o které se soudilo, že by zde mohl být jeden z Hitlerových úkrytů.