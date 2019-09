Charitativní kalendář pro spolek ALSA je již vytisknutý

„Mám pocit, že pokud můžeme pomoct, tak není důvod, proč to neudělat. A pokud se jedná o zapojení pouze tváří, o což se jedná často, tak mi to přijde jako úplné minimum, co může známý obličej udělat,“ uvedla Patricie Pagáčová.

Patricie bude zároveň moderovat křest kalendáře. „Za normálních okolností bych se do toho asi nepouštěla, ale Alsa je srdcovka. Moje moderace jsou vlastně z velké části charitativní projekty, ke kterým mám blízko. Nemám žádné moderátorské ambice. Pokud je to něco většího, musím k takové akci mít vztah,“ doplňuje Patricie.

I další osobnosti se do projektu vložili se srdcem na dlani. „Angažuji se proto, že je to to nejmenší, co může člověk udělat,“ řekla Kateřina Pechová. „Když jsme zdraví, často si neuvědomujeme, že máme opravdu vše. A jelikož ALS podlehl před třemi lety můj nevlastní otec, mám k organizaci o to blíž. Je to opravdu velmi kruté, nevyléčitelné onemocnění a z pohledu nejbližších vím, čím si nemocní i rodina procházejí,“ dodala.