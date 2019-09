Část oblíbeného hřiště na Olešné ve Frýdku-Místku čekají úpravy

„Již v minulosti jsme do části svahů zabudovali gumové rohože a seli je trávou. Nyní je musíme rozšířit do dalších míst, konkrétně k boční točité nerezové klouzačce a houpacím lanům. Následně je také osejeme trávou, která ale potřebuje svůj čas k důkladnému zakořenění tak, aby byla pevná a co možná nejvíce odolná zvýšenému zatížení. Z tohoto důvodu budou svahy a herní prvky na nich uzavřeny,“ řekl Jaromír Kohut, předseda představenstva společnosti TS a.s., která úpravy zrealizuje.