Brněnský Letohrádek Mitrovských zve na výstavu betlémů

Výstavní sály s přibližně 70 betlémy a obřím ročním betlémem doplňují vánoční floristické dekorace a stromky s dobovými i dnešními ozdobami. Návštěvníci Letohrádku Mitrovských si adventní expozici mohou prohlédnout až do 12. ledna 2020, a to od úterý do neděle vždy od 10 do 16 hodin.