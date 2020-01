Bohumínské školy zvou na prohlídky, chystají i akce pro budoucí prvňáčky

Brány školní budovy otevře tento týden Gymnázium Františka Živného v Bohumíně. V sobotu 18. ledna od 9 do 12 hodin si mohou zájemci o studium prohlédnout například biologickou či fyzikální laboratoř, jazykové učebny či multimediální sál. V laboratoři chemie si vyzkoušejí atraktivní pokusy.

Nasát atmosféru vzdělávání školou povinných dětí může veřejnost v hlavní budově Benešovy základní školy, a to v úterý 11. února od 15 do 17:30 hodin.

Masarykova základní škola plánuje den otevřených dveří v pátek 20. března od 9 do 16 hodin.

„V naší mateřince ve Smetanově ulici už teď běží projekt Těšíme se do školy. Jedná se o pravidelné setkávání předškoláků v počítačové učebně u výukových programů zaměřených na logické myšlení. Děti z mateřské školy ve Starém Bohumíně hravou formou poznávají školní prostředí a v místní malotřídce se věnují předškolní přípravě,“ řekl ředitel Miroslav Rosík s tím, že u samotného zápisu do první třídy mohou rodiče přihlašovat své děti do kroužku Předškolák, který odstartuje v dubnu. Pět lekcí absolvují pod vedením pedagogů, kteří budou jejich třídními.