Bohumín vykázal kamiony z Rychvaldské ulice, zákaz začíná už v Rychvaldu a Dolní Lutyni

„Jedná se o problematický úsek s úzkou silnicí téměř bez krajnice. Osobní auta se tady míjejí jen s velkou opatrností. U těch nákladních šlo doslova o hazard. Často tudy jezdí i cyklisté. Nejvíce kolizní úsek je přitom přímo v rodinné zástavbě mezi ulicemi Blatná a Myslivecká, kudy chodí do školy děti,“ uvedl místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Tzv. opatření obecné povahy s místní úpravou dopravního provozu vydalo město ve spolupráci s Rychvaldem a Dolní Lutyní. Značky zakazující kamionům vjezd do bohumínských serpentin už začínají v Rychvaldu u Penny marketu a v centru Dolní Lutyně.

„Ideálním řešením by bylo, kdyby dotčenými místy mohla projíždět jen osobní auta, ale jedná o krajské silnice druhé a třetí třídy, která jsou na těžká vozidla dimenzovány, a tak není bohužel možné takový zákaz vyhlásit,“ dodal Lumír Macura.

Radnice plánuje v nebezpečném úseku ve Skřečoni v Rychvaldské ulici ještě další opatření, a to nový chodník. Ten vznikne v místě dopravní závady mezi Mysliveckou a Blatnou ulicí. Jeho projektování je ovšem náročné. Musí se vejít do úzkého prostoru, překáží mu vzrostlá zeleň a budou potřebovat opěrné zdi. Kvůli tomu zeleň bohužel padne, nicméně vzrostlá lípa přímo v zatáčce by nakonec měla zůstat. Výstavbu chce město zahájit už příští rok.