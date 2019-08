94. ročník Ústecké staročeské pouti představil nové atrakce

V čele prostranství pozornost poutala obří nafukovací skluzavka, jako by byla cestou do jiné galaxie plné radosti, veselí, zábavy a nečekaných dobrodružství. Hned zajímavým uvítáním byly kabinky kávového servisu s navozením tisíce pouťových zážitků pro děti i celé rodiny. Další novinkou pro hosty byl tanec ve víru break dance, který zvládl každý, i když se hlava z roztočených kabinek poněkud zamotala.

Radost z pohybu mohly děti prokázat v skákacím hradu, na trampolínách a svoji sílu a odhodlání v utkání s automatickým boxing šampionem. Kdo chtěl prožít nebezpečí horské dráhy, hrůzy hradu Drákuly, či podniknout výpravu s Alibabou, stačilo mu vejít do simulátoru a s brýlemi 3D či 4D vstoupit do těchto příběhů. V blízkém zeleném amfiteátru nezahálel ve svém představení s doprovodem rybiček ani vodník Pěnkava.

Největší úspěch měl oblíbený autodrom, kde se do jízd zapojily celé rodiny. Vedlejší aquazorbing nabídl nezvyklou projížďku v ohromné kouli po skutečné vodní hladině. Stejně v protějším bazénku se dalo plout v lodičce s labutí, či vysoko nad zemí se vznášet jako pták. Tomu, kdo zatoužil po adrenalinovém letu vysoko do oblak se splnilo přání usednutím do kabiny Lets co!, které nahradilo Kamikaze minulých let.