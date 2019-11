24 hodin stolního hokeje v Mostě ovládla Valentina Grimmová

S náročným programem se tentokrát nejlépe vypořádala Valentina Grimmová (Real Draci 18. ZŠ Most), která turnaj zakončila s bilancí sedmnáct výher, čtyři remízy a sedm proher.

V táhlovém hokeji Chemoplast zvítězil Jaromír Foltýn Sen. z Prahy (Seny-Oři) a díky tomu se stal i vítězem Českého poháru mužů. Společně s Lukášem Doležalem (Black Sharks Most) a Karolínou Sládkovou (Lejdýs Most), kteří zvítězili v Českém poháru juniorů a žen, si tak zajistil účastnické místo na mistrovství světa 2020.

V air-hockeyové části 24 hodin stolního hokeje vyhrál favorizovaný Lukáš Doležal (Black Sharks Most) před překvapeními turnaje Antonínem Straussem a Jakubem Svobodou (oba SVČ Most). Celá akce byla zařazena do projektu ČUS Sportuj s námi.